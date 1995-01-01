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    «Бавария» пытается продлить контракт с Толиссо

    Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан подтвердил переговоры с полузащитником Корентеном Толиссо о продлении контракта. Он истекает летом.

    «Ведем переговоры по новому контракту, нужно согласие обеих сторон», – сказал немец.

    • В этом сезоне у Толиссо 16 матчей, 3 гола, столько же ассистов.
    • Толиссо интересен «Реалу».
    • Игрок стоит 15 миллионов евро.

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    Источник: Sky Sport

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