«Бавария» пытается продлить контракт с Толиссо

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан подтвердил переговоры с полузащитником Корентеном Толиссо о продлении контракта. Он истекает летом.
«Ведем переговоры по новому контракту, нужно согласие обеих сторон», – сказал немец.
- В этом сезоне у Толиссо 16 матчей, 3 гола, столько же ассистов.
- Толиссо интересен «Реалу».
- Игрок стоит 15 миллионов евро.
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