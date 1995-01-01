Хави: «Игра «Атлетико» – не образец для «Барселоны». Фанаты не приняли бы»

Главный тренер «Барселоны» Хави в преддверии матча Примеры против «Атлетико» высказался об игре мадридцев. Каталонцы такой футбол не приемлют.

«Игра «Атлетико» – не образец для нас. Болельщики не приняли бы такой футбол, он нам не подходит. Мы не можем закрываться низким блоком в 11 игроков.

Это не критика Диего Симеоне, он прекрасный тренер», – сказал Хави.

Матч «Барселона» – «Атлетико» начнется в 18:15 по Москве.

Команды занимают 5-е и 4-е место в таблице соответственно.

Симеоне тренирует «Атлетико» 11 лет.

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