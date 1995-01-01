Роналду – 37! Больше всего голов в карьере он забил «Севилье»

27 Сесильи 25 Атлетико и 20 Барселоне))по 10 Ювентусу Роме и Баварии... По моему это просто монстр))
Нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду исполнилось 37 лет. В течение карьеры больше всего голов он забил «Севилье» (27).
На втором месте «Атлетико» (25). Третий – «Хетафе» (23).
- В августе Роналду перешел в «МЮ» из «Ювентуса».
- В этом сезоне он провел за «Юнайтед» 24 матча, забил 14 голов и сделал 3 ассиста.
- Роналду – победитель Евро-2016.
Роналду в составе «Манчестер Юнайтед» не реализовал четыре пенальти
Роналду не забил в 4 матчах подряд. Сегодня ему исполнилось 37 лет
В игре с «Мидлсбро» Роналду не реализовал пенальти, пробив мимо