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    Роналду – 37! Больше всего голов в карьере он забил «Севилье»

    Нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду исполнилось 37 лет. В течение карьеры больше всего голов он забил «Севилье» (27).

    На втором месте «Атлетико» (25). Третий – «Хетафе» (23).

    • В августе Роналду перешел в «МЮ» из «Ювентуса».
    • В этом сезоне он провел за «Юнайтед» 24 матча, забил 14 голов и сделал 3 ассиста.
    • Роналду – победитель Евро-2016.

    Роналду в составе «Манчестер Юнайтед» не реализовал четыре пенальти

    Роналду не забил в 4 матчах подряд. Сегодня ему исполнилось 37 лет

    В игре с «Мидлсбро» Роналду не реализовал пенальти, пробив мимо

    Источник: твиттер Goal

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    Сегодня, 20:40
    Комментарии9
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      Рейтинг: +4849

      AtticusFinch 14 минут назад

      27 Сесильи 25 Атлетико и 20 Барселоне))по 10 Ювентусу Роме и Баварии... По моему это просто монстр))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +15865

      Garrincha58 17 минут назад

      а кто тут писал, что он больше всего забивал Кадисам Эльчам и Эйбарам

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6161

      R_a_i_n 18 минут назад

      На моём веку футболист номер 1!!!

      2
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      Рейтинг: +57801

      portero 50 минут назад

      На него форма Севильи положительно действовала???

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4849

      AtticusFinch 57 минут назад

      Роналду забил Севильи одной 27 - а наши Дзюба и Аршавин едва перешагнули рубеж в 100 мячей за карьеру...делайте выводы!!!

      1
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      Рейтинг: +358

      the teacher 1 час назад

      А Динамо когда успело отметиться? Или это хохловские?

      0
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      Рейтинг: +60

      SoccerIlya > the teacher 14 минут назад

      Да, хохлы

      1
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      Рейтинг: +358

      the teacher 1 час назад

      ЦСКА свою трёшечку смотрю получил от Рона ))

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      Рейтинг: +843

      КрымForever > the teacher 8 минут назад

      МЮ свою трёшечку от Рона получил)

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