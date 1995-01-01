«Бавария» – лучший клуб Европы в 2021 году по выручке от продажи футболок

«Бавария» в прошлом году продала лицензионных футболок на 3,25 миллиона евро. Это лучший показатель в Европе.

Далее идет «Реал» (3,05 миллиона). Третий – «Ливерпуль» (2,45 миллиона).

«Бавария» в прошлом году вновь взяла Бундеслигу.

Команда и сейчас лидирует в турнире.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» сыграет с «Зальцбургом».

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