«Бавария» – лучший клуб Европы в 2021 году по выручке от продажи футболок

Тут наверное зависит ещё как легко купить китайскую поделку, в Барселоне легко и в разы дешевле...
«Бавария» в прошлом году продала лицензионных футболок на 3,25 миллиона евро. Это лучший показатель в Европе.
Далее идет «Реал» (3,05 миллиона). Третий – «Ливерпуль» (2,45 миллиона).
- «Бавария» в прошлом году вновь взяла Бундеслигу.
- Команда и сейчас лидирует в турнире.
- В 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» сыграет с «Зальцбургом».
«Бавария» не может договориться с Гнабри о продлении контракта
Коман: «У «Баварии» есть деньги, но не так много, как у клубов АПЛ или «ПСЖ»
Левандовски – о Холанде: «Большой потенциал не означает, что игрок станет звездой на многие годы»