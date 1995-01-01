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    «Бавария» – лучший клуб Европы в 2021 году по выручке от продажи футболок

    «Бавария» в прошлом году продала лицензионных футболок на 3,25 миллиона евро. Это лучший показатель в Европе.

    Далее идет «Реал» (3,05 миллиона). Третий – «Ливерпуль» (2,45 миллиона).

    • «Бавария» в прошлом году вновь взяла Бундеслигу.
    • Команда и сейчас лидирует в турнире.
    • В 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» сыграет с «Зальцбургом».

    «Бавария» не может договориться с Гнабри о продлении контракта

    Коман: «У «Баварии» есть деньги, но не так много, как у клубов АПЛ или «ПСЖ»

    Левандовски – о Холанде: «Большой потенциал не означает, что игрок станет звездой на многие годы»

    Источник: твиттер B/R Football

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +57801

      portero 1 час назад

      Тут наверное зависит ещё как легко купить китайскую поделку, в Барселоне легко и в разы дешевле...

      0
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      Рейтинг: +3603

      tarasofka 1 час назад

      а как же псжа с футболками гнома?

      0
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      Рейтинг: +407

      gunstilzit 1 час назад

      А где Зенит? ))))

      0
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      Рейтинг: +12845

      Barmaleushka > gunstilzit 19 минут назад

      Где Интер ( и "соседи" ) ? Где Арсенал ?

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