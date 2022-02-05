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    Гол Смолова пяткой – лучший на первых турецких сборах «Динамо»

    «Динамо» определило лучший гол двух первых сборов в Турции. Его забил нападающий Федор Смолов в ворота «Енисея».

    «Федор Михайлович элегантным движением пяткой превратил атаку динамовцев в такую красоту», – написало «Динамо».

    • Смолов вернулся в родной клуб в январе из «Локомотива».
    • Игрок стоит 7 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ у Смолова 15 матчей, 7 голов.

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    Источник: твиттер «Динамо»

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