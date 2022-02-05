Гол Смолова пяткой – лучший на первых турецких сборах «Динамо»

«Динамо» определило лучший гол двух первых сборов в Турции. Его забил нападающий Федор Смолов в ворота «Енисея».
«Федор Михайлович элегантным движением пяткой превратил атаку динамовцев в такую красоту», – написало «Динамо».
- Смолов вернулся в родной клуб в январе из «Локомотива».
- Игрок стоит 7 миллионов евро.
- В сезоне РПЛ у Смолова 15 матчей, 7 голов.
Гол Смолова — лучший в номинации ВТБ гол первых турецких сборов! #ФeдорМихайлович элегантным движением пяткой превратил атаку динамовцев в такую красоту #ДинамоМосква #Смолов #ВТБголСборов #ВТБтренировочныесборы pic.twitter.com/1VbckN6W31— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) February 5, 2022
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