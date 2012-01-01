Федун и Зарема приехали на товарищеский матч «Спартак» – «Джохор»

На сборе в Дубае «Спартак» проводит товарищеский матч с малайзийским «Джохором».

На игре присутствуют владелец московского клуба Леонид Федун и его гражданская жена Зарема Салихова.

Они также были на прошлой встрече против «Риги».

«Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.

Команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы.

Мартинс Перейра дебютировал за «Спартак»

Товарищеский матч. Соболев принес «Спартаку» ничью против «Джохора» из Малайзии

Каррера: «Маурисио солгал, что я просил его помочь устроиться в «Джохор»