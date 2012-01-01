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    Федун и Зарема приехали на товарищеский матч «Спартак» – «Джохор»

    На сборе в Дубае «Спартак» проводит товарищеский матч с малайзийским «Джохором».

    На игре присутствуют владелец московского клуба Леонид Федун и его гражданская жена Зарема Салихова.

    Они также были на прошлой встрече против «Риги».

    • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
    • Команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы.

    Мартинс Перейра дебютировал за «Спартак»

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    Каррера: «Маурисио солгал, что я просил его помочь устроиться в «Джохор»

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:41
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2442

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Джохором хором срамтак отделают. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +12732

      NewLife 2 часа назад

      Комментируют два киздобола, пришлось звук выключить, чтобы не портить себе настроение.

      0
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      Рейтинг: +12732

      NewLife 2 часа назад

      Спартак смотрится лучше, чем в предыдущих игр. Удручает только избыточная игра назад и отсутствие желания обострять даже с риском потерять мяч.

      0
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      Рейтинг: +6140

      R_a_i_n > NewLife 1 час назад

      Да погоди, официальные игры будут выглядеть по другому. И состав уже сильнейший будет и физика будут.

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