Федун и Зарема приехали на товарищеский матч «Спартак» – «Джохор»

Джохором хором срамтак отделают. Гыгыгы
На сборе в Дубае «Спартак» проводит товарищеский матч с малайзийским «Джохором».
На игре присутствуют владелец московского клуба Леонид Федун и его гражданская жена Зарема Салихова.
Они также были на прошлой встрече против «Риги».
- «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
- Команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы.
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