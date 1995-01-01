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    Федун, Зарема, Камоцци и Каттани присутствуют на матче «Спартак» – «Рига»

    «Спартак» играет с «Ригой» (0:0, первый тайм) в товарищеском матче на сборе в Дубае.

    На матче присутствуют владелец клуба Леонид Федун, его супруга Зарема Салихова, ее советник Франко Камоцци и спортивный директор Лука Каттани.

    • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
    • Команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы.

    Фото: скриншот из трансляции матча на ютуб-канале «Коммент.Шоу»

    Товарищеский матч. «Спартак» сыграл вничью с «Ригой». При Ваноли клуб еще не побеждал

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    Источник: ютуб-канал «Коммент Шоу»

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    Сегодня, 16:23
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1187

      Форвард 79 2 минуты назад

      ее советник Франко Камоцци
      Советник в чем?
      Она же офицально не является членом тренерского штаба или администрации клуба

      0
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      Рейтинг: +12664

      NewLife 1 час назад

      Когда Ваноли говорит: есть команда, не верьте, он выдает желаемое за действительное. Качество половины состава больше годится для ФНЛ, куда есть шансы загреметь, если на поле будут выходить Литвинов, Денисов, Зобнин, Айртон, Умяров, Рассказов.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +57591

      portero 1 час назад

      Рига оказалась сильна, побегали размялись...

      2
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      Рейтинг: +13509

      житель СПб 1 час назад

      Вот для чего такие матчи? Они что, поднимают настроение, повышают сыгранность?! Играли две любительские команды. На паса, ни отбора, ни командной игры Спартак не продемонстрировал. И вот "ЭТО" Ваноли назвал "готовой командой"? Единственное, что радовало глаз - это красивая женщина в белом в окружении тех, кто называется игроками, тренерами и менеджерами. Если бы только не назывались, а были ими...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +38706

      Project Бабангида 2 часа назад

      не хилый гарем мужиков барышня вокруг себя собрала

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +12664

      NewLife 2 часа назад

      Просто постеснялись написать любовник, поэтому - советник.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1358

      Benifacto 2 часа назад

      ее советник Франко Камоцци, вот тут я в шоке, а муж ей не советник чтили?

      3
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      Рейтинг: +10538

      playsh 2 часа назад

      Интересно,это констатация факта или удивление? По моему,иначе быть ну никак не должно...Удачи Вам,команда.

      1
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      Рейтинг: +6418

      BarStep > playsh 2 часа назад

      Удивило только одно.,
      ЕЁ советник...

      2
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      Рейтинг: +10538

      playsh > BarStep 56 минут назад

      Значит,мы что-то "не догоняем",нам и не надо,главное - что бы на пользу команде..

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