Федун, Зарема, Камоцци и Каттани присутствуют на матче «Спартак» – «Рига»

«Спартак» играет с «Ригой» (0:0, первый тайм) в товарищеском матче на сборе в Дубае.

На матче присутствуют владелец клуба Леонид Федун, его супруга Зарема Салихова, ее советник Франко Камоцци и спортивный директор Лука Каттани.

«Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.

Команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы.

Фото: скриншот из трансляции матча на ютуб-канале «Коммент.Шоу»

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