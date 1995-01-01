Федун, Зарема, Камоцци и Каттани присутствуют на матче «Спартак» – «Рига»

ее советник Франко Камоцци
Советник в чем?
Она же офицально не является членом тренерского штаба или администрации клуба
«Спартак» играет с «Ригой» (0:0, первый тайм) в товарищеском матче на сборе в Дубае.
На матче присутствуют владелец клуба Леонид Федун, его супруга Зарема Салихова, ее советник Франко Камоцци и спортивный директор Лука Каттани.
- «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
- Команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы.
Фото: скриншот из трансляции матча на ютуб-канале «Коммент.Шоу»
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