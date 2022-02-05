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    Тухель заразился коронавирусом

    Главный тренер «Челси» Томас Тухель сдал положительный тест на COVID-19.

    Немецкий специалист находится на самоизоляции. Он надеется присоединиться к команде на следующей неделе в Абу-Даби, где пройдут матчи клубного чемпионата мира.

    • «Челси» идет на 3-м месте в таблице АПЛ.
    • Сегодня в 15:30 мск лондонцы сыграют с «Плимутом» в Кубке Англии.
    • Тухель возглавляет команду с января 2021 года.

    Тухель: «Календарь должен быть менее плотным, чтобы игроки показывали качественный футбол»

    Несколько игроков «Челси», включая Лукаку, недовольны Тухелем (Marca)

    Тухель – после ничьей с «Брайтоном»: «Челси» нужно несколько дней отдыха, другого решения нет»

    Источник: сайт «Челси»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +93739

      zigbert 22 минуты назад

      Игра Челси под его руководством преобразилась. Здоровья Томас!

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