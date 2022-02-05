Тухель заразился коронавирусом

Главный тренер «Челси» Томас Тухель сдал положительный тест на COVID-19.

Немецкий специалист находится на самоизоляции. Он надеется присоединиться к команде на следующей неделе в Абу-Даби, где пройдут матчи клубного чемпионата мира.

«Челси» идет на 3-м месте в таблице АПЛ.

Сегодня в 15:30 мск лондонцы сыграют с «Плимутом» в Кубке Англии.

Тухель возглавляет команду с января 2021 года.

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