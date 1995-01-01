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    Роналду в составе «Манчестер Юнайтед» не реализовал четыре пенальти

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не реализовал пенальти в матче Кубка Англии против «Мидлсбро» (1:1, пен. – 7:8).

    Для него это четвертый промах с 11-метровой отметки в составе английской команды:

    • 2006 год – «Уиган»;
    • 2007 год – «Вест Хэм»;
    • 2008 год – «Барселона»;
    • 2022 год – «Мидлсбро».

    Роналду не забил в 4 матчах подряд. Сегодня ему исполнилось 37 лет

    В игре с «Мидлсбро» Роналду не реализовал пенальти, пробив мимо

    Роналду впервые за 13 лет вышел в старте на матч Кубка Англии

    Источник: Squawka

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    Сегодня, 10:51
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