Роналду в составе «Манчестер Юнайтед» не реализовал четыре пенальти

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не реализовал пенальти в матче Кубка Англии против «Мидлсбро» (1:1, пен. – 7:8).

Для него это четвертый промах с 11-метровой отметки в составе английской команды:

2006 год – «Уиган»;

2007 год – «Вест Хэм»;

2008 год – «Барселона»;

2022 год – « Мидлсбро».

Роналду не забил в 4 матчах подряд. Сегодня ему исполнилось 37 лет

В игре с «Мидлсбро» Роналду не реализовал пенальти, пробив мимо

Роналду впервые за 13 лет вышел в старте на матч Кубка Англии