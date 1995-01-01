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    Роналду не забил в 4 матчах подряд. Сегодня ему исполнилось 37 лет

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду продлил свою безголевую серию.

    Португалец не забил в четырех матчах подряд – против «Вулверхэмптона» (0:1), «Брентфорда» (3:1), «Вест Хэма» (1:0) и «Мидлсбро» (1:1, пен. – 7:8).

    В последней игре форвард, которому сегодня исполнилось 37 лет, не реализовал пенальти.

    • В августе Роналду перешел в «МЮ» из «Ювентуса».
    • В этом сезоне он провел за «Юнайтед» 24 матча, забил 14 голов и сделал 3 ассиста.

    Роналду в составе «Манчестер Юнайтед» не реализовал четыре пенальти

    В игре с «Мидлсбро» Роналду не реализовал пенальти, пробив мимо

    Роналду впервые за 13 лет вышел в старте на матч Кубка Англии

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +13592

      Cleaner 17 минут назад

      Роналду - стар! С Днем рождения!..)

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      Рейтинг: +4811

      AtticusFinch 22 минуты назад

      С днюхой!!! хоть ПСЖ МЮ и Реал спецом слился с кубков всяким помойкам на контору)))

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      Рейтинг: +319

      vavilon69 28 минут назад

      С днюхой !!!!!

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      Рейтинг: +1554

      моэм 30 минут назад

      Как то даже странно ... в МЮ пришёл супертренер , а игра ни у кого "не идёт" ....а Кри Ро перестала помогать даже его обычная работа на тренировках до седьмого пота ... что то пошло не так с приходом новой метлы ...вопрос что ??

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      Рейтинг: +13592

      Cleaner > моэм 15 минут назад

      Через год-два-три новая метла научит Роналду и остальных, как правильно играть в футбол!

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      Рейтинг: +352

      v.v.navashinsky 37 минут назад

      С Днем рождения,Криштиану!!!И мячик,которым ты не попал с точки тебе в подарок!!!

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      Рейтинг: +4194

      Бомбардиръ 1 час назад

      Подарочек себе не очень...

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