Роналду не забил в 4 матчах подряд. Сегодня ему исполнилось 37 лет

Роналду - стар! С Днем рождения!..)
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду продлил свою безголевую серию.
Португалец не забил в четырех матчах подряд – против «Вулверхэмптона» (0:1), «Брентфорда» (3:1), «Вест Хэма» (1:0) и «Мидлсбро» (1:1, пен. – 7:8).
В последней игре форвард, которому сегодня исполнилось 37 лет, не реализовал пенальти.
- В августе Роналду перешел в «МЮ» из «Ювентуса».
- В этом сезоне он провел за «Юнайтед» 24 матча, забил 14 голов и сделал 3 ассиста.
Роналду в составе «Манчестер Юнайтед» не реализовал четыре пенальти
В игре с «Мидлсбро» Роналду не реализовал пенальти, пробив мимо
Роналду впервые за 13 лет вышел в старте на матч Кубка Англии