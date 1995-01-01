Роналду не забил в 4 матчах подряд. Сегодня ему исполнилось 37 лет

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду продлил свою безголевую серию.

Португалец не забил в четырех матчах подряд – против «Вулверхэмптона» (0:1), «Брентфорда» (3:1), «Вест Хэма» (1:0) и «Мидлсбро» (1:1, пен. – 7:8).

В последней игре форвард, которому сегодня исполнилось 37 лет, не реализовал пенальти.

В августе Роналду перешел в «МЮ» из «Ювентуса».

В этом сезоне он провел за «Юнайтед» 24 матча, забил 14 голов и сделал 3 ассиста.

Роналду в составе «Манчестер Юнайтед» не реализовал четыре пенальти

В игре с «Мидлсбро» Роналду не реализовал пенальти, пробив мимо

Роналду впервые за 13 лет вышел в старте на матч Кубка Англии