Воспитанник «Химок» Алиев расторг контракт, перейдя в «СКА-Хабаровск»

Права на нападающего Камрана Алиева перешли к «СКА-Хабаровску» из ФНЛ. Воспитанник «Химок» разорвал контракт с подмосковным клубом.
Первую часть сезона Алиев провел в Хабаровске на правах аренды.
- Алиев дебютировал в «Химках» в 2017 году.
- 23-летнй игрок – уроженец Азербайджана.
- «СКА-Хабаровск» идет в 2 очках от зоны переходных матчей за место в РПЛ.
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