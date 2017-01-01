Воспитанник «Химок» Алиев расторг контракт, перейдя в «СКА-Хабаровск»

Права на нападающего Камрана Алиева перешли к «СКА-Хабаровску» из ФНЛ. Воспитанник «Химок» разорвал контракт с подмосковным клубом.

Первую часть сезона Алиев провел в Хабаровске на правах аренды.

Алиев дебютировал в «Химках» в 2017 году.

23-летнй игрок – уроженец Азербайджана.

«СКА-Хабаровск» идет в 2 очках от зоны переходных матчей за место в РПЛ.

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