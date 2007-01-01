Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    2 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    3 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?

    Дзюба не хочет переходить в «Фенербахче», его приоритет – клубы РПЛ

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не собирается принимать предложения из-за границы.

    Сообщалось о желании «Фенербахче» подписать 33-летнего футболиста, однако ему такой вариант неинтересен.

    Форвард хочет либо остаться в «Зените», либо уйти в другой клуб РПЛ на правах свободного агента.

    • В этом сезоне Дзюба провел 24 матча, забил 10 голов и сделал 9 ассистов.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает в июне.
    • Рыночная стоимость игрока – 9 миллионов евро.

    «Зенит» не рассматривает вариант с уходом Дзюбы («Матч ТВ»)

    Дзюба ведет переговоры с «Фенербахче» (Takvim)

    Дзюба, Сергеев и Юри Алберто – в заявке «Зенита» на Лигу Европы

    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:33
    Комментарии26
    ...
    • ...
      Рейтинг: +302

      Suvorov51 52 секунды назад

      Эго тоже в Тулу. как и Деспота. мы скоро весь хлам соберем и останемся в примьер лиге

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6748

      Томик 39 минут назад

      Пытается личку не уронить. Нет, Артемка, никто тебе уже столько не положит. Даже здесь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1622

      mahan 48 минут назад

      Что-то я не уверен, что им Фенербахче интересуется. Он так и будет в Зените, деньги платят зачем играть то

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6026

      Из Твери Леха 59 минут назад

      В родную спартаковскую говень его. Тренером Стасика после Венгрии. Как раз будет подобие сборной на Евро. Соболь падает, купленный спортагом судья назначает пеналь, Дзюба забивает. Ну и Зобнин отдает голевую сопернику))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6113

      R_a_i_n > Из Твери Леха 20 минут назад

      У тебя что-то белое на губах. Вытри.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4187

      Бомбардиръ 1 час назад

      К хрюшкам его - как возвращение блудного сына)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +394

      bratskij 1 час назад

      Вот ссыт. Рукоблуду там очко на британский флаг порвут за это.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +202

      Demgel 1 час назад

      Вот он,весь Артемка.Натура сыкливого мальчика(

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12800

      Barmaleushka 1 час назад

      Давай в Москву , к "воспитателям".

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5054

      Павелий 1 час назад

      Что даже в Байер не поедет к своему фавориту?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2921

      Бухбух 1 час назад

      Дзюба испугался конкуренции. Да и денег в Фенере дадут меньше, чем в РПЛ.

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93685
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68664
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru