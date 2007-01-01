Дзюба не хочет переходить в «Фенербахче», его приоритет – клубы РПЛ

Эго тоже в Тулу. как и Деспота. мы скоро весь хлам соберем и останемся в примьер лиге
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не собирается принимать предложения из-за границы.
Сообщалось о желании «Фенербахче» подписать 33-летнего футболиста, однако ему такой вариант неинтересен.
Форвард хочет либо остаться в «Зените», либо уйти в другой клуб РПЛ на правах свободного агента.
- В этом сезоне Дзюба провел 24 матча, забил 10 голов и сделал 9 ассистов.
- Его контракт с «Зенитом» истекает в июне.
- Рыночная стоимость игрока – 9 миллионов евро.
«Зенит» не рассматривает вариант с уходом Дзюбы («Матч ТВ»)
Дзюба ведет переговоры с «Фенербахче» (Takvim)
Дзюба, Сергеев и Юри Алберто – в заявке «Зенита» на Лигу Европы