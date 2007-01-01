Дзюба не хочет переходить в «Фенербахче», его приоритет – клубы РПЛ

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не собирается принимать предложения из-за границы.

Сообщалось о желании «Фенербахче» подписать 33-летнего футболиста, однако ему такой вариант неинтересен.

Форвард хочет либо остаться в «Зените», либо уйти в другой клуб РПЛ на правах свободного агента.

В этом сезоне Дзюба провел 24 матча, забил 10 голов и сделал 9 ассистов.

Его контракт с «Зенитом» истекает в июне.

Рыночная стоимость игрока – 9 миллионов евро.

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