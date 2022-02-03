Вингер «Наполи» Лосано рискует пропустить оба матча с «Барселоной» в ЛЕ

«Наполи» сообщил о травме нападающего Ирвинга Лосано.

26-летний футболист вывихнул плечо, играя за сборную Мексики.

ANSA сообщает, что вингер выбыл на срок от одного до двух месяцев.

Если эта информация подтвердится, то Лосано пропустит оба матча с «Барселоной» в стыках Лиги Европы.

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