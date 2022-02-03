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    Вингер «Наполи» Лосано рискует пропустить оба матча с «Барселоной» в ЛЕ

    «Наполи» сообщил о травме нападающего Ирвинга Лосано.

    26-летний футболист вывихнул плечо, играя за сборную Мексики.

    ANSA сообщает, что вингер выбыл на срок от одного до двух месяцев.

    Если эта информация подтвердится, то Лосано пропустит оба матча с «Барселоной» в стыках Лиги Европы.

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    Источник: сайт «Наполи»

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