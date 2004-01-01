Н’Диайе вернулся в ЦСКА из аренды в «Текстильщике»

Нападающий ЦСКА Лассана Н'Диайе покинул «Текстильщик», за который выступал на правах аренды.

«Текстильщик» благодарит Лассана за игру в нашем городе и желает профессионального роста, крепкого здоровья и успехов!» – говорится в сообщении клуба.

21-летний малиец забил 2 гола и отдал 1 ассист в 13 матчах сезона ФНЛ.

Н’Диайе перешел в ЦСКА в 2018 года. За 4 года он ни разу не сыграл за основу москвичей.

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