Н’Диайе вернулся в ЦСКА из аренды в «Текстильщике»

А вот и замена Чалову подъехала, чтобы те болельщики, что просили продать уже куда-нибудь Федора, слезно просили его вернуть, лишь бы не Н'Диайе играл))
Нападающий ЦСКА Лассана Н'Диайе покинул «Текстильщик», за который выступал на правах аренды.
«Текстильщик» благодарит Лассана за игру в нашем городе и желает профессионального роста, крепкого здоровья и успехов!» – говорится в сообщении клуба.
- 21-летний малиец забил 2 гола и отдал 1 ассист в 13 матчах сезона ФНЛ.
- Н’Диайе перешел в ЦСКА в 2018 года. За 4 года он ни разу не сыграл за основу москвичей.
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