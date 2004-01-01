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    Н’Диайе вернулся в ЦСКА из аренды в «Текстильщике»

    Нападающий ЦСКА Лассана Н'Диайе покинул «Текстильщик», за который выступал на правах аренды.

    «Текстильщик» благодарит Лассана за игру в нашем городе и желает профессионального роста, крепкого здоровья и успехов!» – говорится в сообщении клуба.

    • 21-летний малиец забил 2 гола и отдал 1 ассист в 13 матчах сезона ФНЛ.
    • Н’Диайе перешел в ЦСКА в 2018 года. За 4 года он ни разу не сыграл за основу москвичей.

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    Источник: сайт «Текстильщика»

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    Сегодня, 11:55
    Комментарии3
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      Рейтинг: +23176

      bset 3 минуты назад

      А вот и замена Чалову подъехала, чтобы те болельщики, что просили продать уже куда-нибудь Федора, слезно просили его вернуть, лишь бы не Н'Диайе играл))

      0
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      Рейтинг: +14555

      KLIM777 1 час назад

      это что за ферзь такой

      0
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      Рейтинг: +326

      3meeeD > KLIM777 4 минуты назад

      Не о чем игрок.наблюдал за его арендой.
      Без перспектив.

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