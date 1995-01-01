Коман: «У «Баварии» есть деньги, но не так много, как у клубов АПЛ или «ПСЖ»

Нападающий «Баварии» Кингсли Коман поделился мнением о трансферной политике клуба.

«У «Баварии» тоже есть деньги, но не так много, как у большинства клубов Англии или «ПСЖ». Но дело не в этом.

Наша команда – это реально команда. Мы единое целое и всегда вместе в трудных ситуациях. Это главное», – сказал Коман.

Коман провел 11 матчей в этом сезоне Бундеслиги, забил 4 гола и отдал ассист.

Его рыночная стоимость – 55 миллионов евро.

«Бавария» объявила о продлении контракта с Команом до 2027 года

Коман продлит контракт с «Баварией». В клубе только Нойер и Левандовски будут получать больше (L'Equipe)

«Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» интересуется Команом. Француз близок к продлению контракта с «Баварией»