Коман: «У «Баварии» есть деньги, но не так много, как у клубов АПЛ или «ПСЖ»

Нападающий «Баварии» Кингсли Коман поделился мнением о трансферной политике клуба.
«У «Баварии» тоже есть деньги, но не так много, как у большинства клубов Англии или «ПСЖ». Но дело не в этом.
Наша команда – это реально команда. Мы единое целое и всегда вместе в трудных ситуациях. Это главное», – сказал Коман.
- Коман провел 11 матчей в этом сезоне Бундеслиги, забил 4 гола и отдал ассист.
- Его рыночная стоимость – 55 миллионов евро.
«Бавария» объявила о продлении контракта с Команом до 2027 года
Коман продлит контракт с «Баварией». В клубе только Нойер и Левандовски будут получать больше (L'Equipe)
«Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» интересуется Команом. Француз близок к продлению контракта с «Баварией»