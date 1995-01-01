Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    2 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    3 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?

    Коман: «У «Баварии» есть деньги, но не так много, как у клубов АПЛ или «ПСЖ»

    Нападающий «Баварии» Кингсли Коман поделился мнением о трансферной политике клуба.

    «У «Баварии» тоже есть деньги, но не так много, как у большинства клубов Англии или «ПСЖ». Но дело не в этом.

    Наша команда – это реально команда. Мы единое целое и всегда вместе в трудных ситуациях. Это главное», – сказал Коман.

    • Коман провел 11 матчей в этом сезоне Бундеслиги, забил 4 гола и отдал ассист.
    • Его рыночная стоимость – 55 миллионов евро.

    «Бавария» объявила о продлении контракта с Команом до 2027 года

    Коман продлит контракт с «Баварией». В клубе только Нойер и Левандовски будут получать больше (L'Equipe)

    «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» интересуется Команом. Француз близок к продлению контракта с «Баварией»

    Источник: Bayern & Germany

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:28
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93685
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68664
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru