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    «Спартак» хочет купить 18-летнего защитника «Енисея» Труханова

    Защитник «Енисея» Данил Труханов может перейти в «Спартак».

    По информации «Матч ТВ», московский клуб официально уведомил красноярский «Енисей» о намерении приобрести 18-летнего игрока.

    «Спартак» планирует использовать Труханова в М-лиге и «Спартаке-2».

    • Труханов – центральный защитник.
    • Он провел 5 матчей в сезоне ФНЛ-2.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:06
    Комментарии5
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      Рейтинг: +693

      alefreddy 9 минут назад

      может приживется почему бы и нет

      0
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      Рейтинг: +2339

      ПалкоВводецъ 2 часа назад

      Не губите мужики, Не губите.
      Не рубите с горяча, не рубите.
      Гыгыгы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13591

      Cleaner 2 часа назад

      О! В Спартаке еще одно УСИЛЕНИЕ под Лигу Европы готовится!!!...)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11974

      Fusballer 2 часа назад

      То, что молодых игроков покупают - хорошо. Может и раскрыться.

      4
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      Рейтинг: +31513

      oyabun > Fusballer 1 час назад

      Вопрос только в том кому готовит игроков Академия Спартака? Зачем она тогда нужна, если её игроков раздаем другим клубам, а для себя покупаем игроков на стороне.

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