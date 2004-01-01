«Спартак» хочет купить 18-летнего защитника «Енисея» Труханова

может приживется почему бы и нет
Защитник «Енисея» Данил Труханов может перейти в «Спартак».
По информации «Матч ТВ», московский клуб официально уведомил красноярский «Енисей» о намерении приобрести 18-летнего игрока.
«Спартак» планирует использовать Труханова в М-лиге и «Спартаке-2».
- Труханов – центральный защитник.
- Он провел 5 матчей в сезоне ФНЛ-2.
Каттани: «Максименко точно останется в «Спартаке». Мы ему доверяем и никуда не хотим отдавать»
Каттани: «Есть вероятность, что Крал вернется в «Спартак» летом»
«Спартак» ведет переговоры с Рассказовым, Кутеповым и Бакаевым о продлении контрактов