Аджоев: «Стадион «Арсенала» – единственный в РПЛ с натуральным газоном»

Глава тульского «Арсенала» Гурам Аджоев высказался о стадионе команды.

— Ведутся ли уже какие-то работы в Туле к старту весенней части чемпионата?

— Да. На главной арене, как и на базе, уже включен подогрев основного поля, которое, напомню, мы полностью перестелили минувшим летом. Оно новое.

Кстати, мало кто знает, но наше поле на стадионе «Центральный» осталось единственным натуральным из всех стадионов, на которых играются матчи РПЛ в этом сезоне. Есть одно искусственное поле, у большинства клубов так называемые прошитые газоны, когда в натуральную траву вшиваются искусственные волокна, а у нас поле естественное на 100%.

Совсем скоро мы начнем работы по возведению еще одной арены на территории «Центрального». Это будет небольшой полноценный стадион с освещением, парковочными местами, трибунами на полторы тысячи мест и полем с подогревом.

Там будет проводить свои домашние матчи молодежная команда «Арсенала», а также команды нашей Академии. Данный проект уже прошел все согласования.