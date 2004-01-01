Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    2 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    3 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?

    Аджоев: «Стадион «Арсенала» – единственный в РПЛ с натуральным газоном»

    Глава тульского «Арсенала» Гурам Аджоев высказался о стадионе команды.

    — Ведутся ли уже какие-то работы в Туле к старту весенней части чемпионата?

    — Да. На главной арене, как и на базе, уже включен подогрев основного поля, которое, напомню, мы полностью перестелили минувшим летом. Оно новое.

    Кстати, мало кто знает, но наше поле на стадионе «Центральный» осталось единственным натуральным из всех стадионов, на которых играются матчи РПЛ в этом сезоне. Есть одно искусственное поле, у большинства клубов так называемые прошитые газоны, когда в натуральную траву вшиваются искусственные волокна, а у нас поле естественное на 100%.

    Совсем скоро мы начнем работы по возведению еще одной арены на территории «Центрального». Это будет небольшой полноценный стадион с освещением, парковочными местами, трибунами на полторы тысячи мест и полем с подогревом.

    Там будет проводить свои домашние матчи молодежная команда «Арсенала», а также команды нашей Академии. Данный проект уже прошел все согласования.

    Вайсс: «Общался с Галицким, но «Краснодар» выбрал другого тренера. Звали в «Арсенал» – уже был готов контракт»

    Зарплата Деспотовича в «Арсенале» – 3 миллиона рублей в месяц (Иван Карпов)

    Деспотович: «В «Арсенале» у меня много друзей – они помогут с адаптацией»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:45
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93685
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68664
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru