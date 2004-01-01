«Урал» расторг контракт с Ибрахимаем

«Урал» объявил о расторжении контракта с полузащитником Ильдреном Ибрахимаем по обоюдному согласию.

«Благодарим Ильдрена за сотрудничество и желаем успешного продолжения карьеры!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

26-летний косоварец перешел в «Урал» из норвежского «Викинга» в январе 2021 года.

Он провел 12 матчей за клуб

«Необдуманные законы приводят к очагу социального напряжения». Фанаты «Урала» поддержали бойкот матчей из-за Fan ID

«Урал» продлил контракт с 35-летним капитаном Кулаковым

Иванов: «Шатов – мой второй ребенок. Он был готов бесплатно играть за «Урал»