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    «Урал» расторг контракт с Ибрахимаем

    «Урал» объявил о расторжении контракта с полузащитником Ильдреном Ибрахимаем по обоюдному согласию.

    «Благодарим Ильдрена за сотрудничество и желаем успешного продолжения карьеры!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

    • 26-летний косоварец перешел в «Урал» из норвежского «Викинга» в январе 2021 года.
    • Он провел 12 матчей за клуб

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    Источник: твиттер «Урала»

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