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    Уткин: «Любой шаг в лигу из топ-5 – это топ. Хочу закончить карьеру в «ПСЖ»

    Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин, арендованный у «Краснодара», рассказал, что хотел бы перейти в клуб из топ-5 европейских лиг.

    – В какую лигу хочешь перейти?

    ― Смотря какие будут предложения. Могу сейчас, конечно, сказать, что хочу и сумасшедший испанский футбол попробовать, и в Англию попасть, потом посмотреть на Серию А, а карьеру закончить в «ПСЖ». Но я не люблю загадывать. Любой шаг в лигу из топ-5 – это топ.

    Уткин: «Если бы Галицкий хотел, то выпустил бы 11 воспитанников хоть завтра»

    Уткин – об уходе из «Краснодара»: «Можно пять лет ждать шанс, но было интересно попробовать что-то новое»

    Уткин: «Если бы Галицкий реально хотел стать тренером «Краснодара», он бы им стал»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 08:59
    Комментарии5
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      Рейтинг: +345

      Дубина 31 минуту назад

      А закончишь карьеру в нашем бзяните

      0
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      Рейтинг: +187

      воинКС 41 минуту назад

      В ПСЖ за большими деньгами, удачи юный друг.

      0
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      Рейтинг: +326

      3meeeD 45 минут назад

      я и забыл про такого

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      Рейтинг: +172

      pele1981 1 час назад

      Интересно, а в ПСЖ знают что-нибудь про Уткина?)

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      Рейтинг: +297

      Отчим_Бората > pele1981 1 час назад

      ... Если только по Пекински....

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