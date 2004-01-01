Уткин: «Любой шаг в лигу из топ-5 – это топ. Хочу закончить карьеру в «ПСЖ»

Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин, арендованный у «Краснодара», рассказал, что хотел бы перейти в клуб из топ-5 европейских лиг.

– В какую лигу хочешь перейти?

― Смотря какие будут предложения. Могу сейчас, конечно, сказать, что хочу и сумасшедший испанский футбол попробовать, и в Англию попасть, потом посмотреть на Серию А, а карьеру закончить в «ПСЖ». Но я не люблю загадывать. Любой шаг в лигу из топ-5 – это топ.

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