«Милан» объявил о продлении контракта с защитником Габбией

Центральный защитник «Милана» Маттео Габбиа заключил новое соглашение с клубом.

Теперь контракт между сторонами рассчитан до лета 2026 года.

22-летний Габбиа – воспитанник «Милана».

За основную команду он дебютировал в августе 2017 года.

С тех пор провел 31 матч, результативными действиями не отличался.

Сезон-2018/19 провел в аренде в «Луккезе».

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