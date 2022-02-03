«Милан» объявил о продлении контракта с защитником Габбией

Центральный защитник «Милана» Маттео Габбиа заключил новое соглашение с клубом.
Теперь контракт между сторонами рассчитан до лета 2026 года.
- 22-летний Габбиа – воспитанник «Милана».
- За основную команду он дебютировал в августе 2017 года.
- С тех пор провел 31 матч, результативными действиями не отличался.
- Сезон-2018/19 провел в аренде в «Луккезе».
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