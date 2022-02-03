Алип – первый с 2004 года игрок из Казахстана, забивший за «Зенит»

Центральный защитник Нуралы Алип отличился дебютным и победным голом в товарищеском матче между «Зенитом» и «Мидтьюлландом» (1:0).

Казахстанский футболист забил в составе петербургской команды впервые за 18 лет.

В 2004 году подобное удалось Евгению Тарасову.

Права на Алипа принадлежат «Кайрату».

В «Зените» он находится на просмотре.

Клуб примет решение о возможном подписании игрока после второго сбора.

Алип забил дебютный гол за «Зенит». Он находится на просмотре

«Зенит» примет решение о возможном подписании Алипа после второго сбора

Гендиректор «Зенита» Медведев: «Возможно, Алип будет взят в аренду»