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    Алип – первый с 2004 года игрок из Казахстана, забивший за «Зенит»

    Центральный защитник Нуралы Алип отличился дебютным и победным голом в товарищеском матче между «Зенитом» и «Мидтьюлландом» (1:0).

    Казахстанский футболист забил в составе петербургской команды впервые за 18 лет.

    В 2004 году подобное удалось Евгению Тарасову.

    • Права на Алипа принадлежат «Кайрату».
    • В «Зените» он находится на просмотре.
    • Клуб примет решение о возможном подписании игрока после второго сбора.

    Алип забил дебютный гол за «Зенит». Он находится на просмотре

    «Зенит» примет решение о возможном подписании Алипа после второго сбора

    Гендиректор «Зенита» Медведев: «Возможно, Алип будет взят в аренду»

    Источник: «Чемпионат»

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    03.02.2022 23:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4440

      FENIX-SL 1 час назад

      вижу новость про казаха - ставлю лайк
      даже если Зенит

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