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    КЧМ. «Аль-Джазира» разгромила «Пираэ» и вышла в 1/4 финала

    В первом раунде клубного чемпионата мира «Аль-Джазира» победила «Пираэ» со счетом 4:1.

    Команда из Абу-Даби стала четвертьфиналистом турнира. Следующий соперник – саудовский «Аль-Хиляль».

    Клубный чемпионат мира. 1-й раунд

    Аль-Джазира (ОАЭ) – Пираэ (Французская Полинезия) – 4:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Аль-Амери, 5; 2:0 – Аль-Аттас, 25; 3:0 – Косанович, 41; 3:1 – Рабии, 48 (в свои ворота); 4:1 – Диаби, 63.

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    Источник: «Бомбардир»

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