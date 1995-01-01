Головин может пропустить матч «Монако» – «Лион». Он не тренировался сегодня («СЭ»)

Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил сегодняшнюю тренировку команды, сообщает «СЭ».

25-летний россиянин, вероятно, не сыграет с «Лионом» в 23-м туре Лиги 1. Матч состоится в субботу, 5 февраля.

30 января полузащитник вышел на поле в матче Кубка Франции с «Лансом» (3:2)

Он сыграл за «Монако» впервые с 19 декабря.

В этом сезоне Головин забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 24 играх.

Кубок Франции. «Монако» победил в гостях «Ланс», Головин сыграл впервые с прошлого года

Головин – в запасе «Монако» на матч с «Лансом». Он не играл больше месяца

Головин – в заявке «Монако» на матч с «Лансом». Он не играл больше месяца