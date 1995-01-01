Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    2 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    3 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?

    Головин может пропустить матч «Монако» – «Лион». Он не тренировался сегодня («СЭ»)

    Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил сегодняшнюю тренировку команды, сообщает «СЭ».

    25-летний россиянин, вероятно, не сыграет с «Лионом» в 23-м туре Лиги 1. Матч состоится в субботу, 5 февраля.

    • 30 января полузащитник вышел на поле в матче Кубка Франции с «Лансом» (3:2)
    • Он сыграл за «Монако» впервые с 19 декабря.
    • В этом сезоне Головин забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 24 играх.

    Кубок Франции. «Монако» победил в гостях «Ланс», Головин сыграл впервые с прошлого года

    Головин – в запасе «Монако» на матч с «Лансом». Он не играл больше месяца

    Головин – в заявке «Монако» на матч с «Лансом». Он не играл больше месяца

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:21
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93617
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68638
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru