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    Сарри может покинуть «Лацио» из-за разногласий с руководством клуба

    Будущее Маурицио Сарри на посту главного тренера «Лацио» находится под вопросом.

    63-летний специалист недоволен зимней трансферной кампанией клуба, из-за чего у него возникли разногласия с руководством.

    В январе новичком команды стал только хавбек Жован Кабрал, а Сарри ожидал подписание форварда, а также центрального и крайнего защитников.

    • «Лацио» идет на 8-м месте в Серии А после 23 туров.
    • Сарри возглавляет команду с июня прошлого года.

    Сарри во время матча с «Удинезе» получил удар в голову, стоя у бровки

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    Сарри проигнорировал пресс-конференцию после матча «Локомотив» – «Лацио»

    Источник: Football Italia

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