Сарри может покинуть «Лацио» из-за разногласий с руководством клуба

Будущее Маурицио Сарри на посту главного тренера «Лацио» находится под вопросом.
63-летний специалист недоволен зимней трансферной кампанией клуба, из-за чего у него возникли разногласия с руководством.
В январе новичком команды стал только хавбек Жован Кабрал, а Сарри ожидал подписание форварда, а также центрального и крайнего защитников.
- «Лацио» идет на 8-м месте в Серии А после 23 туров.
- Сарри возглавляет команду с июня прошлого года.
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