Сарри может покинуть «Лацио» из-за разногласий с руководством клуба

Будущее Маурицио Сарри на посту главного тренера «Лацио» находится под вопросом.

63-летний специалист недоволен зимней трансферной кампанией клуба, из-за чего у него возникли разногласия с руководством.

В январе новичком команды стал только хавбек Жован Кабрал, а Сарри ожидал подписание форварда, а также центрального и крайнего защитников.

«Лацио» идет на 8-м месте в Серии А после 23 туров.

Сарри возглавляет команду с июня прошлого года.

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