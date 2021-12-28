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    Рамос вряд ли сыграет с «Реалом» (Le Parisien)

    У защитника «ПСЖ» Серхио Рамоса травма икроножной мышцы. Она ставит под угрозу его участие в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала», своего бывшего клуба.

    По сведениям источника, испанец с высокой долей вероятности не успеет восстановиться даже к ответному матчу, намеченному на 9 марта.

    • Это не 1-я травма 35-летнего Рамоса по ходу сезона.
    • Он провел за «ПСЖ» 4 матча в Лиге 1.
    • 1-й матч «ПСЖ» и «Реала» пройдет 15 февраля.

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    Источник: Le Parisien

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    02.02.2022 23:45
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