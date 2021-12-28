Рамос вряд ли сыграет с «Реалом» (Le Parisien)

У защитника «ПСЖ» Серхио Рамоса травма икроножной мышцы. Она ставит под угрозу его участие в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала», своего бывшего клуба.

По сведениям источника, испанец с высокой долей вероятности не успеет восстановиться даже к ответному матчу, намеченному на 9 марта.

Это не 1-я травма 35-летнего Рамоса по ходу сезона.

Он провел за «ПСЖ» 4 матча в Лиге 1.

1-й матч «ПСЖ» и «Реала» пройдет 15 февраля.

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