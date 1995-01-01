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    «Динамо» – о голах «Партизану» со стандартов: «Первый – коронный, второй...»

    Пресс-служба «Динамо» подготовила обзор товарищеского матча против «Партизана» (2:1). Оба мяча москвичей забиты со стандартов.

    «Два красивейших гола со стандартов в матче — это настоящий топ. Первый – коронный, второй… Ну вы сами знаете», – написало «Динамо».

    • Мячи у «Динамо» забили Даниил Фомин и Владислав Галкин.
    • «Динамо» тренируется в Турции.
    • Накануне «Динамо» проиграло словацкому «Ружомбероку».

    Шварц: «Динамо» очевидно прибавляет»

    Товарищеский матч. «Динамо» обыграло «Партизан» благодаря голам Фомина и Галкина, у сербов забил Натхо

    В пяти клубах РПЛ вспышки коронавируса. «Арсенал» может попросить лигу перенести рестарт сезона (Sports.ru)

    Источник: твиттер «Динамо»

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