«Динамо» – о голах «Партизану» со стандартов: «Первый – коронный, второй...»

Пресс-служба «Динамо» подготовила обзор товарищеского матча против «Партизана» (2:1). Оба мяча москвичей забиты со стандартов.

«Два красивейших гола со стандартов в матче — это настоящий топ. Первый – коронный, второй… Ну вы сами знаете», – написало «Динамо».

Мячи у «Динамо» забили Даниил Фомин и Владислав Галкин .

и . «Динамо» тренируется в Турции.

Накануне «Динамо» проиграло словацкому «Ружомбероку».

Шварц: «Динамо» очевидно прибавляет»

Товарищеский матч. «Динамо» обыграло «Партизан» благодаря голам Фомина и Галкина, у сербов забил Натхо

В пяти клубах РПЛ вспышки коронавируса. «Арсенал» может попросить лигу перенести рестарт сезона (Sports.ru)