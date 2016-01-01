Товарищеский матч. «Динамо» обыграло «Партизан» благодаря голам Фомина и Галкина, у сербов забил Натхо

«Динамо» обыграло «Партизан» (2:1) в товарищеском матче на сборе в Турции.

Голы в составе российской команды забили Даниил Фомин и Владислав Галкин. У сербов отличился Бибрас Натхо.

«Партизан» занимает первое место в чемпионате Сербии.

Товарищеский матч

Динамо (Россия) – Партизан (Сербия) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Фомин, 5; 1:1 – Натхо, 65; 2:1 – Галкин, 88.

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