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    Неймар и Рамос отсутствуют в общей группе «ПСЖ». Матч с «Реалом» в ЛЧ через две недели

    Игроки «ПСЖ» Неймар и Серхио Рамос восстанавливаются от травм. Оба футболиста отсутствуют в общей группе команды.

    Рамос получил мышечное повреждение на тренировке на прошлой неделе.

    Неймар работает индивидуально в зале.

    • 15 февраля «ПСЖ» сыграет с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
    • Ответная игра пройдет 9 марта.

    Рамос пропустит матч Кубка Франции с «Ниццей» из-за мышечной травмы

    Рамос вновь получил травму. Он пропустил тренировку «ПСЖ»

    Рамос впервые сыграл за «ПСЖ» на «Парк де Пренс». Он в команде с июля

    Источник: RMC

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