Неймар и Рамос отсутствуют в общей группе «ПСЖ». Матч с «Реалом» в ЛЧ через две недели

Игроки «ПСЖ» Неймар и Серхио Рамос восстанавливаются от травм. Оба футболиста отсутствуют в общей группе команды.
Рамос получил мышечное повреждение на тренировке на прошлой неделе.
Неймар работает индивидуально в зале.
- 15 февраля «ПСЖ» сыграет с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
- Ответная игра пройдет 9 марта.
Рамос пропустит матч Кубка Франции с «Ниццей» из-за мышечной травмы
Рамос вновь получил травму. Он пропустил тренировку «ПСЖ»
Рамос впервые сыграл за «ПСЖ» на «Парк де Пренс». Он в команде с июля