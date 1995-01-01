Неймар и Рамос отсутствуют в общей группе «ПСЖ». Матч с «Реалом» в ЛЧ через две недели

Игроки «ПСЖ» Неймар и Серхио Рамос восстанавливаются от травм. Оба футболиста отсутствуют в общей группе команды.

Рамос получил мышечное повреждение на тренировке на прошлой неделе.

Неймар работает индивидуально в зале.

15 февраля «ПСЖ» сыграет с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ответная игра пройдет 9 марта.

Рамос пропустит матч Кубка Франции с «Ниццей» из-за мышечной травмы

Рамос вновь получил травму. Он пропустил тренировку «ПСЖ»

Рамос впервые сыграл за «ПСЖ» на «Парк де Пренс». Он в команде с июля