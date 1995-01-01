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    Нагельсман: «Иногда выкрикиваю имена игроков во сне. Жена сказала»

    Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман признался, что иногда выкрикивает имена футболистов во время сна.

    «Иногда выкрикиваю имена своих игроков, когда сплю после матчей. Об этом мне сказала моя жена. Иногда это будит ее ночью», – сказал Нагельсманн.

    • «Бавария» лидирует в Бундеслиге.
    • Нагельсман возглавил мюнхенский клуб летом.

    У защитника «Баварии» Дэвиса возникли проблемы с сердцем из-за коронавируса

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    Источник: Daily Mail

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +183

      Боратти 50 минут назад

      Де Зеув: иногда выкрикиваю имена спартачей во сне. Бойфренд сказал. Гы-гы-гы!

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