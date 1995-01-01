Нагельсман: «Иногда выкрикиваю имена игроков во сне. Жена сказала»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман признался, что иногда выкрикивает имена футболистов во время сна.

«Иногда выкрикиваю имена своих игроков, когда сплю после матчей. Об этом мне сказала моя жена. Иногда это будит ее ночью», – сказал Нагельсманн.

«Бавария» лидирует в Бундеслиге.

Нагельсман возглавил мюнхенский клуб летом.

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