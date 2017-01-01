Дембеле останется в «Барселоне». Он отказал «Тоттенхэму»

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле не покинет клуб этой зимой.

По информации журналиста Лоика Танзи, француз останется в команде до конца сезона, после чего покинет ее на правах свободного агента.

Журналист Хави Мигель сообщает, что 24-летний футболист отказал «Тоттенхэму».

«Барса» купила Дембеле в 2017 году за 135 миллионов евро.

в 2017 году за 135 миллионов евро. В этом сезоне он провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Рыночная стоимость футболиста – 30 миллионов евро.

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