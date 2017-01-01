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    Дембеле останется в «Барселоне». Он отказал «Тоттенхэму»

    Форвард «Барселоны» Усман Дембеле не покинет клуб этой зимой.

    По информации журналиста Лоика Танзи, француз останется в команде до конца сезона, после чего покинет ее на правах свободного агента.

    Журналист Хави Мигель сообщает, что 24-летний футболист отказал «Тоттенхэму».

    • «Барса» купила Дембеле в 2017 году за 135 миллионов евро.
    • В этом сезоне он провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
    • Рыночная стоимость футболиста – 30 миллионов евро.

    Дембеле близок к переходу из «Барселоны» в «Челси»

    Дембеле не хочет переходить в «Арсенал». Он должен был стать частью сделки по Обамеянгу

    «ПСЖ» не намерен покупать Дембеле. Клуб завершил трансферную кампанию (Le Parisien)

    Источник: твиттер журналиста Лоика Танзи

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11801

      Fusballer 13 минут назад

      Лезу Миранчука пусть возьмут вместо него. Или Сашка Кокорина.

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