Дембеле останется в «Барселоне». Он отказал «Тоттенхэму»

Лезу Миранчука пусть возьмут вместо него. Или Сашка Кокорина.
Форвард «Барселоны» Усман Дембеле не покинет клуб этой зимой.
По информации журналиста Лоика Танзи, француз останется в команде до конца сезона, после чего покинет ее на правах свободного агента.
Журналист Хави Мигель сообщает, что 24-летний футболист отказал «Тоттенхэму».
- «Барса» купила Дембеле в 2017 году за 135 миллионов евро.
- В этом сезоне он провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
- Рыночная стоимость футболиста – 30 миллионов евро.
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