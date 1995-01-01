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    «Ньюкасл» арендовал защитника «Астон Виллы» Таргетта. Это четвертый зимний новичок команды

    «Ньюкасл» объявил о переходе левого защитника «Астон Виллы» Мэтта Таргетта.

    26-летний англичанин сменил команду на правах аренды до конца сезона.

    Новичок «Ньюкасла» взял себе 13-й игровой номер.

    Для клуба это четвертое зимнее подписание после Кирана Триппьера, Криса Вуда и Бруно Гимараеша.

    • Рыночная стоимость Таргетта – 17 миллионов евро.
    • В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 19 матчах.

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    Источник: сайт «Ньюкасла»

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