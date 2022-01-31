Лэмпард – новый главный тренер «Эвертона»

«Эвертон» объявил о назначении Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера клуба.

43-летний англичанин подписал контракт с клубом из Ливерпуля до лета 2024 года.

Лэмпард был без работы с 25 января 2021 года – тогда его уволили из «Челси».

В «Эвертоне» он сменил Рафаэля Бенитеса .

. Команда идет на 16-м месте в АПЛ.

| Everton Football Club can confirm the appointment of Frank Lampard as the Club’s new manager. — Everton (@Everton) January 31, 2022

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