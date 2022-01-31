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    Лэмпард – новый главный тренер «Эвертона»

    «Эвертон» объявил о назначении Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера клуба.

    43-летний англичанин подписал контракт с клубом из Ливерпуля до лета 2024 года.

    • Лэмпард был без работы с 25 января 2021 года – тогда его уволили из «Челси».
    • В «Эвертоне» он сменил Рафаэля Бенитеса.
    • Команда идет на 16-м месте в АПЛ.

    Алли перейдет из «Тоттенхэма» в «Эвертон». Это желание Лэмпарда (Фабрицио Романо)

    Ван де Бек согласился на переход в «Эвертон» (Фабрицио Романо)

    «Эвертон» объявит о назначении Лэмпарда в течение суток (Sky Sports)

    Источник: сайт «Эвертона»

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    Сегодня, 16:42
    Комментарии2
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      Рейтинг: +83

      Demgel 20 минут назад

      Фрэнк,вперед! На твоем детище Тухель взял ЛЧ.

      0
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      Рейтинг: +13452

      житель СПб 3 часа назад

      Посмотрим, что получится...

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