Лэмпард – новый главный тренер «Эвертона»

Фрэнк,вперед! На твоем детище Тухель взял ЛЧ.
«Эвертон» объявил о назначении Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера клуба.
43-летний англичанин подписал контракт с клубом из Ливерпуля до лета 2024 года.
- Лэмпард был без работы с 25 января 2021 года – тогда его уволили из «Челси».
- В «Эвертоне» он сменил Рафаэля Бенитеса.
- Команда идет на 16-м месте в АПЛ.
| Everton Football Club can confirm the appointment of Frank Lampard as the Club’s new manager.— Everton (@Everton) January 31, 2022
Алли перейдет из «Тоттенхэма» в «Эвертон». Это желание Лэмпарда (Фабрицио Романо)
Ван де Бек согласился на переход в «Эвертон» (Фабрицио Романо)
«Эвертон» объявит о назначении Лэмпарда в течение суток (Sky Sports)