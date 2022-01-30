«Настоящее и будущее». Роналду опубликовал фото с сыном в форме «МЮ»

Правильно что в телефоне сидеть, пусть мяч гоняет, хотя Криштиану в соцсетях доход имеет больше чем от футбола..
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал в твиттере пост с сыном. На фото они тренируются в форме английской команды.
«Настоящее и будущее», – подписал пост 36-летний португалец.
- Роналду забил 8 голов в 18 матчах АПЛ этого сезона.
- Криштиану-младшему в этом году исполняется 12 лет.
Роналду: «Не нужно быть одержимыми технологиями. У моего 12-летнего сына нет телефона»
Present and future pic.twitter.com/Cr6z0VNQmI— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 30, 2022