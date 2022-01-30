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    «Настоящее и будущее». Роналду опубликовал фото с сыном в форме «МЮ»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал в твиттере пост с сыном. На фото они тренируются в форме английской команды.

    «Настоящее и будущее», – подписал пост 36-летний португалец.

    • Роналду забил 8 голов в 18 матчах АПЛ этого сезона.
    • Криштиану-младшему в этом году исполняется 12 лет.

    Роналду: «Не нужно быть одержимыми технологиями. У моего 12-летнего сына нет телефона»

    Источник: твиттер Криштиану Роналду

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    Сегодня, 16:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +57383

      portero 17 минут назад

      Правильно что в телефоне сидеть, пусть мяч гоняет, хотя Криштиану в соцсетях доход имеет больше чем от футбола..

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