«Настоящее и будущее». Роналду опубликовал фото с сыном в форме «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал в твиттере пост с сыном. На фото они тренируются в форме английской команды.

«Настоящее и будущее», – подписал пост 36-летний португалец.

Роналду забил 8 голов в 18 матчах АПЛ этого сезона.

Криштиану-младшему в этом году исполняется 12 лет.

Роналду: «Не нужно быть одержимыми технологиями. У моего 12-летнего сына нет телефона»