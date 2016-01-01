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    «Манчестер Юнайтед» провел переговоры по Чуамени

    Несколько клубов ведут борьбу за полузащитника «Монако» Орельена Чуамени. Как пишет utdreport со ссылкой на французское издание RMC Sport, переговоры по игроку провел «Манчестер Юнайтед».

    Также Чуамени интересен «Манчестер Сити», «Ливерпулю», «Барселоне».

    • В этом сезоне Чуамени забил 2 гола и сделал 1 ассист в 31 матче.
    • Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.
    • Чуамени – воспитанник «Бордо».

    «Монако» потребует у «Реала» 80-100 миллионов за Чуамени (Marca)

    Источник: твиттер utdreport

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +39

      Demgel 1 час назад

      Сколько там ? 80 - 100 миллионов.....МЮ в своем репертуаре.Лучше бы избавились от Погба.

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