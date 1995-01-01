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    Крал: «Зобнин мог бы спокойно играть в Англии»

    Полузащитник «Вест Хэма» Алекс Крал считает, что Роман Зобнин из «Спартака» может переехать играть в Англию. Они вместе выступали за московский клуб.

    – Ты знаешь уровень «Спартака», знаешь уровень АПЛ. Кто из этого состава красно-белых мог бы спокойно играть в Англии?

    – Сложно сказать. Но, к примеру, Роман Зобнин обладает хорошим мышлением, он также типологически хороший игрок, а также он хорош физически подготовлен. Имею в виду не мышцы, а бег и другие качества. Но в целом сложно сказать. Ты никогда не знаешь, как ты адаптируешься для нового города или к ребятам из команды, к новому языку. Мое мнение – Зобнин, но ты никогда не можешь знать наверняка.

    • Крал провел 5 матчей за «Вест Хэм».
    • Контракт Крала со «Спартаком» действует до 2024 года.
    • Игрок стоит 8 миллионов евро.

    Крал: «Есть возможность остаться в «Вест Хэме», есть вариант вернуться в «Спартак»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:19
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1859

      serglider 23 минуты назад

      Зобнин - полено! Бегает может он и хорошо, но вот отдать хороший пас или попасть в ворота соперников, с этим просто беда... Полный тухляк, при чем из сезона в сезон.

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      Рейтинг: +1114

      Sky Spartak > serglider 10 минут назад

      Много черновой работы выполняет... супер паса и супер удара нет конечно...

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      Рейтинг: +5815

      R_a_i_n 39 минут назад

      Про тебя тоже так говорили...

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