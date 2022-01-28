Крал: «Зобнин мог бы спокойно играть в Англии»

Полузащитник «Вест Хэма» Алекс Крал считает, что Роман Зобнин из «Спартака» может переехать играть в Англию. Они вместе выступали за московский клуб.

– Ты знаешь уровень «Спартака», знаешь уровень АПЛ. Кто из этого состава красно-белых мог бы спокойно играть в Англии?

– Сложно сказать. Но, к примеру, Роман Зобнин обладает хорошим мышлением, он также типологически хороший игрок, а также он хорош физически подготовлен. Имею в виду не мышцы, а бег и другие качества. Но в целом сложно сказать. Ты никогда не знаешь, как ты адаптируешься для нового города или к ребятам из команды, к новому языку. Мое мнение – Зобнин, но ты никогда не можешь знать наверняка.

Крал провел 5 матчей за «Вест Хэм».

Контракт Крала со «Спартаком» действует до 2024 года.

Игрок стоит 8 миллионов евро.

Крал: «Есть возможность остаться в «Вест Хэме», есть вариант вернуться в «Спартак»