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    Клаудиньо: «Роналдиньо – любимый игрок детства. Он совершал абсурдные вещи с мячом»

    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал о своем кумире детства.

    «В детстве моим любимым футболистом был Роналдиньо. В Бразилии не всегда показывали чемпионат Испании, поэтому внимательнее смотрел его игры за сборную. Чуть позже появились телефоны и интернет – стало проще. Роналдиньо – невероятный, он совершал абсурдные вещи с мячом, на которые больше никто не способен. Изучаю его дриблинг и голы и сейчас – как раз вчера смотрел нарезку забитых мячей.

    Любимые финты – переступы и эластико. Что-то увидел у Роналдиньо – тут же побежал на улицу, чтобы попытаться исполнить. Естественно, так делал не только я. В те времена Роналдиньо был кумиром для большинства мальчишек.

    Мы отрабатывали финты на асфальте. Отметили резиновыми тапочками штанги ворот – и играли до ночи. Крови было очень много, как и выбитых и сломанных пальцев, сошедших ногтей. Мои ноги до сих пор это помнят, ха-ха», – сказал Клаудиньо.

    Роналдиньо получил премию Globe Soccer Awards за выдающуюся карьеру

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 12:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +57180

      portero 8 минут назад

      Кстати горящими глазами они похожи, получают удовольствие от игры в футбол...

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