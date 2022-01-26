Клаудиньо: «Роналдиньо – любимый игрок детства. Он совершал абсурдные вещи с мячом»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал о своем кумире детства.

«В детстве моим любимым футболистом был Роналдиньо. В Бразилии не всегда показывали чемпионат Испании, поэтому внимательнее смотрел его игры за сборную. Чуть позже появились телефоны и интернет – стало проще. Роналдиньо – невероятный, он совершал абсурдные вещи с мячом, на которые больше никто не способен. Изучаю его дриблинг и голы и сейчас – как раз вчера смотрел нарезку забитых мячей.

Любимые финты – переступы и эластико. Что-то увидел у Роналдиньо – тут же побежал на улицу, чтобы попытаться исполнить. Естественно, так делал не только я. В те времена Роналдиньо был кумиром для большинства мальчишек.

Мы отрабатывали финты на асфальте. Отметили резиновыми тапочками штанги ворот – и играли до ночи. Крови было очень много, как и выбитых и сломанных пальцев, сошедших ногтей. Мои ноги до сих пор это помнят, ха-ха», – сказал Клаудиньо.

Роналдиньо получил премию Globe Soccer Awards за выдающуюся карьеру