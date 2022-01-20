Язиджи будет играть в ЦСКА под 97-м номером

Новичок ЦСКА Юсуф Язиджи выбрал игровой номер, под которым будет выступать за московский клуб.

24-летний турок будет играть за ЦСКА под 97-м номером.

ЦСКА арендовал Язиджи за 350 тысяч с правом выкупа за 12 миллионов.

В этом сезоне Язиджи забил 1 гол и сделал 1 ассист в 22 матчах за «Лилль».

Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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