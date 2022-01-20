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    Язиджи будет играть в ЦСКА под 97-м номером

    Новичок ЦСКА Юсуф Язиджи выбрал игровой номер, под которым будет выступать за московский клуб.

    24-летний турок будет играть за ЦСКА под 97-м номером.

    • ЦСКА арендовал Язиджи за 350 тысяч с правом выкупа за 12 миллионов.
    • В этом сезоне Язиджи забил 1 гол и сделал 1 ассист в 22 матчах за «Лилль».
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

    Орешкин лично приказал удалить ролик с презентацией Язиджи, гендиректор ЦСКА Бабаев бездействовал (Иван Карпов)

    Источник: сайт ЦСКА

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    20.01.2022 16:21
    Комментарии2
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      Рейтинг: +712

      jek718875 6 часов назад

      Я думал у него вместо номера будет буква "Н"(НАТАША)

      1
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      Рейтинг: +805

      OOOVVV. 8 часов назад

      Год рождения Юсуфа 1997г.
      выбор № 97 понятен. Удачи парню.

      2
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