Медведев: «Зенит» не заинтересован в покупке Плеа»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о переговорах с менхенгладбахской «Боруссией» по трансферу нападающего Алассана Плеа.

«Зенит» не заинтересован в покупке нападающего «Боруссии» Алассана Плеа», – сказал Медведев.