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    Медведев: «Зенит» не заинтересован в покупке Плеа»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о переговорах с менхенгладбахской «Боруссией» по трансферу нападающего Алассана Плеа.

    «Зенит» не заинтересован в покупке нападающего «Боруссии» Алассана Плеа», – сказал Медведев.

    • Плеа забил 3 гола в 18 матчах сезона Бундеслиги.
    • Его контракт с клубом истекает летом 2023 года.
    • Француз оценивается в 15 миллионов евро.

    Источник: «РБ-Спорт»

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    19.01.2022 16:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13674

      Hektor 84 5 часов назад

      Сам Пока прочитав бы эту новость сказал бы:" ну и слава Богу! "

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