Медведев: «Зенит» не заинтересован в покупке Плеа»

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о переговорах с менхенгладбахской «Боруссией» по трансферу нападающего Алассана Плеа.
«Зенит» не заинтересован в покупке нападающего «Боруссии» Алассана Плеа», – сказал Медведев.
- Плеа забил 3 гола в 18 матчах сезона Бундеслиги.
- Его контракт с клубом истекает летом 2023 года.
- Француз оценивается в 15 миллионов евро.
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