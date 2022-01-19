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    «Зенит» ведет переговоры о трансфере Плеа из «Боруссии» М (Фабрицио Романо)

    «Зенит» интересуется нападающим менхенгладбахской «Боруссии» Алассаном Плеа.

    По информации журналиста Фабрицио Романо, клуб из петербурга ведет переговоры о трансфере 28-летнего француза. Им также интересуется «Ньюкасл».

    • Плеа забил 3 гола в 18 матчах сезона Бундеслиги.
    • Его контракт с клубом истекает летом 2023 года.
    • Француз оценивается в 15 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    19.01.2022 15:29
    Комментарии7
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      Рейтинг: +13674

      Hektor 84 5 часов назад

      А как фанаты бзянита поют про футболистов с другим цветом кожи?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13264

      Skull_Boy 19 января, 18:53

      Да да мы помним главное без н_гров, а теперь вы ЛИЖИТЕ этим н_грам ОЧКО

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3920

      neveldomha 19 января, 15:56

      А что лимит уже отменили?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2268

      acor94 > neveldomha 19 января, 16:52

      Это чудо в чёрной обертке вместо Азмуна брать собираются...

      1
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      Рейтинг: +1090

      Форвард 79 19 января, 15:41

      Мне кажется лучше уж Альберто

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      Рейтинг: +235

      КУКУШКА 19 января, 15:41

      О опять зулус белый с мего-статистикой))))
      Как раз в помойку на неве!

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      Рейтинг: +267

      Беспонтий > КУКУШКА 19 января, 16:29

      хвали своих петухов кукуш
      и не отвлекайся

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