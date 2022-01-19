«Зенит» ведет переговоры о трансфере Плеа из «Боруссии» М (Фабрицио Романо)

«Зенит» интересуется нападающим менхенгладбахской «Боруссии» Алассаном Плеа.
По информации журналиста Фабрицио Романо, клуб из петербурга ведет переговоры о трансфере 28-летнего француза. Им также интересуется «Ньюкасл».
- Плеа забил 3 гола в 18 матчах сезона Бундеслиги.
- Его контракт с клубом истекает летом 2023 года.
- Француз оценивается в 15 миллионов евро.
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Источник: твиттер Фабрицио Романо