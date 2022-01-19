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    Совет директоров «Крыльев» утвердит трансфер Пруцева в «Спартак» 21 января («РБ-Спорт»)

    Полузащитник «Крыльев Советов» Данил Пруцев перейдет в «Спартак».

    По информации «РБ-Спорт», трансфер затягивается из-за его согласования с руководством Самарской области. Переход 21-ленего игрока будет утвержден на заседании совета директоров «Крыльев Советов», который состоится в пятницу, 21 января.

    Ожидается, что «Спартак» заплатит за хавбека 120 миллионов рублей (1,42 миллиона евро).

    • Пруцев – воспитанник «Чертаново».
    • Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.
    • В текущем сезоне хавбек поучаствовал в 19 матчах «Крыльев».

    Источник: «РБ-Спорт»

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    19.01.2022 14:58
    Комментарии23
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      Рейтинг: +1479

      моэм 19 января, 20:12

      Ну для КС плюс очевидный , теперь им точно не придётся трястись в автобусе на гостевой матч ....теперь , спасибо Федуну ) можно и на самолёте ....но совершенно не вижу никаких плюсов от этой сделки для Спартака ... или Федун подгоняет игроков под соответствие уровню Ваноли , как тренера ?...т.е. чуть пониже среднего ?

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      Рейтинг: +633

      alefreddy 19 января, 19:52

      абсолютно бесполезный трансфер таких безликих игроков полна команда

      1
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      Рейтинг: +20154

      JTherry 19 января, 17:16

      не понимаю, для чего нужен этот "бегунок" в Спартаке на позиции опорника..?

      3
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      Рейтинг: +93143

      zigbert > JTherry 19 января, 20:32

      Игрок молодой, среднего уровня. Главное его достоинство выносливость.
      Не понятно одно, если Спартак его подпишет то почему Пруцева не удержал Сочи?

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      Рейтинг: +20154

      JTherry > zigbert 19 января, 20:36

      Пруцева разве стайерские дистанции бегать берут..? его в футбол играть берут на одну их самых дефицитных позиций, поэтому пишу про несоответствие требованиям команды... а в Сочи, видимо, Федотов не увидел в нем сильного игрока, которого необходимо удерживать...

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      Рейтинг: +93143

      zigbert > JTherry 19 января, 20:43

      Может быть для глубины состава его берут. А там видно будет, может сумеет проявить себя. Игрок молодой, с возможностью роста.

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      Рейтинг: +20154

      JTherry > zigbert 19 января, 20:49

      для глубины состава надо искать в своей "двойке" или молодежке... академию для чего тогда открывали и деньги в нее вбухали: чтобы другие команды подпитывать игроками среднего качества практически бесплатно..? почему в Чертаново и Строгино игроки растут, а из молодежки - все уходят в Акроны, Велесы и тд. и тп...

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      Рейтинг: +93143

      zigbert > JTherry 19 января, 20:55

      Значит посчитали нужным взять именно Пруцева. Посмотрим что получится из этой идеи. Каттани и Ваноли наверняка в курсе об этом игроке. А молодые игроки тоже уехали на сборы с основной командой. Может там кто и приглянется тренеру.

      1
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      Рейтинг: +20154

      JTherry > zigbert 19 января, 21:00

      судя по презентации Каттани, он просматривал игроков перед трансферами, может, что-то там и увидел необыкновенное в Пруцеве, чего я не увидел в его играх за КС... посмотрим...)

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      Рейтинг: +93143

      zigbert > JTherry 19 января, 21:10

      Конечно на первый взгляд это не усиление Спартака. Но сейчас приходится только гадать, стоящий ли игрок?
      Да пока он даже и не подписан. Что там вынесет совет директоров?

      1
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      Рейтинг: +20154

      JTherry > zigbert 19 января, 21:22

      ха, Совет директоров!!!!))) там все решает один человек - Паша Андреев... СовДир КС и руководство Самарской области привели для придания статуса "особой важности" в приеме решения по данному трансферу...

      1
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      Рейтинг: +93143

      zigbert > JTherry 19 января, 21:34

      Ну так ему и все карты в руки. Пусть решает. Хотя откровенно сложности то ни какой нет. Обо всем наверное уже договорились.

      1
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      Рейтинг: +20154

      JTherry > zigbert 19 января, 21:40

      сложность в одном: как деньги делить будут, сколько КрыСам, руководству Самарской области и Андрееву..?)

      1
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      Рейтинг: +11419

      Fusballer 19 января, 16:19

      Раздербанили Крылышки. Жаль...

      2
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      Рейтинг: +747

      Vitaga 19 января, 16:17

      как крылья будут доигрывать чемпионат? с кем?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5463

      R_a_i_n 19 января, 15:55

      Очень-очень жаль...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +31354

      oyabun 19 января, 15:35

      Зачем он Спартаку? Так и не понял. Подобных и в своей 2-й команде полно. Разве только ради реализации всяких финансовых схем по откатам при переходе.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +656

      99-й 19 января, 15:15

      эх, только заиграли крылья в интересный футбол и сразу их на запчасти разбирают, ладно бы задорого а так жаль команду весной в подвал скатится

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +521

      БеZуМныЙ 19 января, 15:13

      Пошел на понижение. А после Спартака останется только по рукам идти. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +9049

      "supermax" > БеZуМныЙ 19 января, 17:23

      Шаришь

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      Рейтинг: +1840

      serglider > БеZуМныЙ 19 января, 20:10

      Надо полагать из-за "подъемных", недавно читал интервью, бывшего спартача, который в этом году закончил карьеру, доигрывая в каком-то "Знамени"))) Не помню точно, кажется из Тамбова его взяли. Так Спартак 500К евро ему подъемных отвалил... чел с разу себе нехилую хату в Москве купил! Считай в лоторею выиграл)))

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      Рейтинг: +24133

      vladimir-7 19 января, 15:11

      А вдруг Совет директоров не утвердит.

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      Рейтинг: +5463

      R_a_i_n > vladimir-7 19 января, 15:56

      Дай то бог.

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