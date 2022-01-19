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  • Совет директоров «Крыльев» утвердит трансфер Пруцева в «Спартак» 21 января («РБ-Спорт»)

Совет директоров «Крыльев» утвердит трансфер Пруцева в «Спартак» 21 января («РБ-Спорт»)

19 января 2022, 14:58
22

Полузащитник «Крыльев Советов» Данил Пруцев перейдет в «Спартак».

По информации «РБ-Спорт», трансфер затягивается из-за его согласования с руководством Самарской области. Переход 21-ленего игрока будет утвержден на заседании совета директоров «Крыльев Советов», который состоится в пятницу, 21 января.

Ожидается, что «Спартак» заплатит за хавбека 120 миллионов рублей (1,42 миллиона евро).

  • Пруцев – воспитанник «Чертаново».
  • Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.
  • В текущем сезоне хавбек поучаствовал в 19 матчах «Крыльев».

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Пруцев Данил
Комментарии (22)
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vladimir-7
1642594304
А вдруг Совет директоров не утвердит.
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99-й
1642594539
эх, только заиграли крылья в интересный футбол и сразу их на запчасти разбирают, ладно бы задорого а так жаль команду весной в подвал скатится
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oyabun
1642595703
Зачем он Спартаку? Так и не понял. Подобных и в своей 2-й команде полно. Разве только ради реализации всяких финансовых схем по откатам при переходе.
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R_a_i_n
1642596928
Очень-очень жаль...
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Vitaga
1642598247
как крылья будут доигрывать чемпионат? с кем?
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Fusballer
1642598352
Раздербанили Крылышки. Жаль...
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JTherry
1642601772
не понимаю, для чего нужен этот "бегунок" в Спартаке на позиции опорника..?
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alefreddy
1642611135
абсолютно бесполезный трансфер таких безликих игроков полна команда
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моэм
1642612366
Ну для КС плюс очевидный , теперь им точно не придётся трястись в автобусе на гостевой матч ....теперь , спасибо Федуну ) можно и на самолёте ....но совершенно не вижу никаких плюсов от этой сделки для Спартака ... или Федун подгоняет игроков под соответствие уровню Ваноли , как тренера ?...т.е. чуть пониже среднего ?
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