Совет директоров «Крыльев» утвердит трансфер Пруцева в «Спартак» 21 января («РБ-Спорт»)

Полузащитник «Крыльев Советов» Данил Пруцев перейдет в «Спартак».
По информации «РБ-Спорт», трансфер затягивается из-за его согласования с руководством Самарской области. Переход 21-ленего игрока будет утвержден на заседании совета директоров «Крыльев Советов», который состоится в пятницу, 21 января.
Ожидается, что «Спартак» заплатит за хавбека 120 миллионов рублей (1,42 миллиона евро).
- Пруцев – воспитанник «Чертаново».
- Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.
- В текущем сезоне хавбек поучаствовал в 19 матчах «Крыльев».
Источник: «РБ-Спорт»