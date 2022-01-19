Совет директоров «Крыльев» утвердит трансфер Пруцева в «Спартак» 21 января («РБ-Спорт»)

Полузащитник «Крыльев Советов» Данил Пруцев перейдет в «Спартак».

По информации «РБ-Спорт», трансфер затягивается из-за его согласования с руководством Самарской области. Переход 21-ленего игрока будет утвержден на заседании совета директоров «Крыльев Советов», который состоится в пятницу, 21 января.

Ожидается, что «Спартак» заплатит за хавбека 120 миллионов рублей (1,42 миллиона евро).