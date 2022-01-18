«Челси» с момента прихода Тухеля пропускает меньше всех среди топ-5 лиг Европы

Мне кажется и до Тухеля команда часто играла от обороны и мало пропускала...
С момента прихода менеджера Томаса Тухеля (год назад) «Челси» пропускает в среднем за матч 0,6 гола. Это лучший показатель в топ-5 лигах Европы за этот период.
«Челси» не пропустил в 54 процентах игр с момента прихода Тухеля. Это тоже лучшая статистика в топ-5 лигах Европы за последний год.
- За год при Тухеле «Челси» успел выиграть Лигу чемпионов.
- Сейчас команда идет в АПЛ 3-й.
- В 23:00 по Москве «Челси» сыграет в чемпионате против «Брайтона».