«Челси» с момента прихода Тухеля пропускает меньше всех среди топ-5 лиг Европы

С момента прихода менеджера Томаса Тухеля (год назад) «Челси» пропускает в среднем за матч 0,6 гола. Это лучший показатель в топ-5 лигах Европы за этот период.

«Челси» не пропустил в 54 процентах игр с момента прихода Тухеля. Это тоже лучшая статистика в топ-5 лигах Европы за последний год.