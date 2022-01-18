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    «Челси» с момента прихода Тухеля пропускает меньше всех среди топ-5 лиг Европы

    С момента прихода менеджера Томаса Тухеля (год назад) «Челси» пропускает в среднем за матч 0,6 гола. Это лучший показатель в топ-5 лигах Европы за этот период.

    «Челси» не пропустил в 54 процентах игр с момента прихода Тухеля. Это тоже лучшая статистика в топ-5 лигах Европы за последний год.

    • За год при Тухеле «Челси» успел выиграть Лигу чемпионов.
    • Сейчас команда идет в АПЛ 3-й.
    • В 23:00 по Москве «Челси» сыграет в чемпионате против «Брайтона».

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.01.2022 17:42
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 18 января 2022, 19:42

      Мне кажется и до Тухеля команда часто играла от обороны и мало пропускала...

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