«Брентфорд» предложил Эриксену контракт по схеме «0,5+1» (The Athletic)

Вот и предложение, а то шуму прямо все клубы лидеры, в очередь стоят за ним..
Экс-полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен близок к переходу в «Брентфорд».
По информации The Athletic, английский клуб предложил 29-летнему датчанину контракт до конца сезона с возможностью продления еще на год.
- Эриксен в конце 2021 года расторг контракт с «Интером».
- Игроку запретили играть в Серии А из-за дефибриллятора, который ему установили после остановки сердца во время матча Евро-2020.
- В АПЛ Эриксен играл за «Тоттенхэм».