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    «Брентфорд» предложил Эриксену контракт по схеме «0,5+1» (The Athletic)

    Экс-полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен близок к переходу в «Брентфорд».

    По информации The Athletic, английский клуб предложил 29-летнему датчанину контракт до конца сезона с возможностью продления еще на год.

    • Эриксен в конце 2021 года расторг контракт с «Интером».
    • Игроку запретили играть в Серии А из-за дефибриллятора, который ему установили после остановки сердца во время матча Евро-2020.
    • В АПЛ Эриксен играл за «Тоттенхэм».

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    Источник: The Athletic

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +56832

      portero 38 минут назад

      Вот и предложение, а то шуму прямо все клубы лидеры, в очередь стоят за ним..

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