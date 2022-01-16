«Ювентус» сделал предложение «Зениту» по Азмуну и ждет ответ на этой неделе

«Ювентус» хочет купить в зимнее трансферное окно форварда «Зенита» Сердара Азмуна.

«Зенит» готов отпустить иранца за 5 миллионов евро. Туринский клуб предложил меньшую сумму, но хочет включить бонусы, за счет которых стоимость трансфера может вырасти.

«Юве» ждет ответа от «Зенита» на этой неделе.