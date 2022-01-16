Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    2 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    3 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба

    «Ювентус» сделал предложение «Зениту» по Азмуну и ждет ответ на этой неделе

    «Ювентус» хочет купить в зимнее трансферное окно форварда «Зенита» Сердара Азмуна.

    «Зенит» готов отпустить иранца за 5 миллионов евро. Туринский клуб предложил меньшую сумму, но хочет включить бонусы, за счет которых стоимость трансфера может вырасти.

    «Юве» ждет ответа от «Зенита» на этой неделе.

    • Азмун в этом сезоне забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость форварда – 25 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Tuttosport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:23
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15710

      Garrincha58 28 минут назад

      что дадут эти 4 ляма плюс бонусы Зениту какой смысл это вообще обсуждать летом уйдёт куда ему вздумается и вся не долга

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1217

      СуперПАВ9 42 минуты назад

      Не получать они Азмуна зимой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1447

      sir_Alex 1 час назад

      Надо соглашаться!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +56808

      portero > sir_Alex 9 минут назад

      Зачем, остаться без нападающего остаться, Азмуну тоже это не надо, свободным он бонусы подписные себе выбьет в два раза больше....

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93080
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68498
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru