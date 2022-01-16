«Ювентус» сделал предложение «Зениту» по Азмуну и ждет ответ на этой неделе

что дадут эти 4 ляма плюс бонусы Зениту какой смысл это вообще обсуждать летом уйдёт куда ему вздумается и вся не долга
«Ювентус» хочет купить в зимнее трансферное окно форварда «Зенита» Сердара Азмуна.
«Зенит» готов отпустить иранца за 5 миллионов евро. Туринский клуб предложил меньшую сумму, но хочет включить бонусы, за счет которых стоимость трансфера может вырасти.
«Юве» ждет ответа от «Зенита» на этой неделе.
- Азмун в этом сезоне забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
- Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
- Рыночная стоимость форварда – 25 миллионов евро.