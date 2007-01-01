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    «Ушел отсюда! Ты не умеешь судить». Мбаппе раскритиковал судью матча против «Бреста»

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе был не согласен со своей желтой карточкой в матче Лиги 1 против «Бреста» (2:0). Он вступил в перепалку с соперником, за что и был предупрежден.

    «Как мне можно было дать желтую? Ушел отсюда! Ты не умеешь судить. В Лиге 1 всегда так», – сказал Мбаппе главному судье матча Микаэлю Лесажу.

    • Мбаппе забил победный гол.
    • «ПСЖ» с отрывом лидирует в Лиге 1.
    • Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).

    Мбаппе – лучший игрок «ПСЖ» в матче с «Брестом» по шести показателям

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: GFFN

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3938

      Блямба 57 минут назад

      В Ахмат,в Ахмат,в Ахмат!)
      everybody

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11264

      Fusballer 57 минут назад

      То же мне, звезда. Охренели совсем. И почему то чаще всего это н_игеры.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56733

      portero 1 час назад

      Охреневшве французские макаки...

      2
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