«Ушел отсюда! Ты не умеешь судить». Мбаппе раскритиковал судью матча против «Бреста»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе был не согласен со своей желтой карточкой в матче Лиги 1 против «Бреста» (2:0). Он вступил в перепалку с соперником, за что и был предупрежден.

«Как мне можно было дать желтую? Ушел отсюда! Ты не умеешь судить. В Лиге 1 всегда так», – сказал Мбаппе главному судье матча Микаэлю Лесажу.

Мбаппе забил победный гол.

«ПСЖ» с отрывом лидирует в Лиге 1.

Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).

Мбаппе – лучший игрок «ПСЖ» в матче с «Брестом» по шести показателям