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    Рангник приехал на тренировку «МЮ», забыв, что дал игрокам выходной (Daily Mail)

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник попал в курьезную ситуацию во вторник утром.

    Немец приехал на базу команды, чтобы провести тренировку, однако футболисты на занятие не прибыли.

    Оказалось, что тренер дал выходной игрокам, но забыл об этом. Разобравшись в ситуации, специалист уехал домой.

    • «МЮ» назначил Рангника 29 ноября.
    • Он будет возглавлять команду до конца сезона, после чего станет ее консультантом.
    • Под руководством немца команда одержала 4 победы, 2 раза сыграла вничью и потерпела 1 поражение.

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 15:49
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3352

      Красногорск_Фан 52 минуты назад

      Вывод. Руководил предыдущей тренировкой не приходя в сознание. Или на колесах. только накурившись хорошей дури ранее можно было купить в локомотив Керка. И играет теперь МЮ уныло. Как стадо пингвинов.

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      Рейтинг: +6412

      vladik12 53 минуты назад

      Перекушал шнапса.

      0
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      Рейтинг: +3874

      Блямба 1 час назад

      (Moscow never sleeps))))))

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