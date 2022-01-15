Рангник приехал на тренировку «МЮ», забыв, что дал игрокам выходной (Daily Mail)

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник попал в курьезную ситуацию во вторник утром.
Немец приехал на базу команды, чтобы провести тренировку, однако футболисты на занятие не прибыли.
Оказалось, что тренер дал выходной игрокам, но забыл об этом. Разобравшись в ситуации, специалист уехал домой.
- «МЮ» назначил Рангника 29 ноября.
- Он будет возглавлять команду до конца сезона, после чего станет ее консультантом.
- Под руководством немца команда одержала 4 победы, 2 раза сыграла вничью и потерпела 1 поражение.
Источник: Daily Mail