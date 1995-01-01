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    Новичок «Спартака» Классен: «Российский чемпионат лучше австрийского»

    Новый защитник «Спартака» Леон Классен сравнил РПЛ и австрийскую Бундеслигу.

    «Думаю, что российский чемпионат лучше, чем австрийский. Намного больше сильных команд.

    Я в хорошем состоянии. Надеюсь, что смогу помочь команде подняться с 9-го места. Хочу много играть», – сказал 21-летний футболист.

    • Классен – левый защитник. Он родился и вырос в Германии.
    • У футболиста есть российское гражданство. В октябре он дебютировал за молодежную сборную.
    • Со «Спартаком» игрок заключил контракт до 2025 года.

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    Источник: сайт «Спартака»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12347

      NewLife 26 секунд назад

      Покажи класс, чтобы Айртон забеспокоился.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3203

      Иван Петров 1986 8 минут назад

      Погоди.Наши защитнички быстро ноги пообшибают.

      0
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      Рейтинг: +1320

      Bozigit 1 час назад

      Еще этого нехватало). Если бы у австрийцев гуляло столько бабла как у нашего чемпионата, австрийцы были бы не уступали французам и немцам

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