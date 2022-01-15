Новичок «Спартака» Классен: «Российский чемпионат лучше австрийского»

Новый защитник «Спартака» Леон Классен сравнил РПЛ и австрийскую Бундеслигу.

«Думаю, что российский чемпионат лучше, чем австрийский. Намного больше сильных команд.

Я в хорошем состоянии. Надеюсь, что смогу помочь команде подняться с 9-го места. Хочу много играть», – сказал 21-летний футболист.