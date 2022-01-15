Новичок «Спартака» Классен: «Российский чемпионат лучше австрийского»

Новый защитник «Спартака» Леон Классен сравнил РПЛ и австрийскую Бундеслигу.
«Думаю, что российский чемпионат лучше, чем австрийский. Намного больше сильных команд.
Я в хорошем состоянии. Надеюсь, что смогу помочь команде подняться с 9-го места. Хочу много играть», – сказал 21-летний футболист.
- Классен – левый защитник. Он родился и вырос в Германии.
- У футболиста есть российское гражданство. В октябре он дебютировал за молодежную сборную.
- Со «Спартаком» игрок заключил контракт до 2025 года.
Источник: сайт «Спартака»