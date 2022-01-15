Рангник не планирует отдавать Роналду капитанскую повязку «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник заявил, что пока не собирается менять капитана команды.

3 января в матче с «Вулверхэмптоном» (0:1) повязку получил нападающий Криштиану Роналду.

«Сейчас я не вижу причин для замены капитана. Магуайр будет капитаном, как и раньше.

Если он не будет играть, кто-то другой его заменит. Это может меняться от матча к матчу, в зависимости от того, кто выходит на поле», – сказал Рангник.