Рангник не планирует отдавать Роналду капитанскую повязку «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник заявил, что пока не собирается менять капитана команды.
3 января в матче с «Вулверхэмптоном» (0:1) повязку получил нападающий Криштиану Роналду.
«Сейчас я не вижу причин для замены капитана. Магуайр будет капитаном, как и раньше.
Если он не будет играть, кто-то другой его заменит. Это может меняться от матча к матчу, в зависимости от того, кто выходит на поле», – сказал Рангник.
- Роналду вернулся в «МЮ» в конце августа.
- С тех пор он забил 14 голов и сделал 3 ассиста в 21 матче.
Источник: Goal