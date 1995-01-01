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    Рангник не планирует отдавать Роналду капитанскую повязку «МЮ»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник заявил, что пока не собирается менять капитана команды.

    3 января в матче с «Вулверхэмптоном» (0:1) повязку получил нападающий Криштиану Роналду.

    «Сейчас я не вижу причин для замены капитана. Магуайр будет капитаном, как и раньше.

    Если он не будет играть, кто-то другой его заменит. Это может меняться от матча к матчу, в зависимости от того, кто выходит на поле», – сказал Рангник.

    • Роналду вернулся в «МЮ» в конце августа.
    • С тех пор он забил 14 голов и сделал 3 ассиста в 21 матче.

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    Источник: Goal

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    Сегодня, 12:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +253

      ц 34 минуты назад

      Какое к чёрту капитанство, он и так сумеет всех "достать", если уже не достал.

      0
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      Рейтинг: +3849

      Блямба 1 час назад

      Пора забывать московские понты.
      Там вам не тут. Можно и опять загреметь в рабочий тамбур.

      0
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