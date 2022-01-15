Магкеев вернется в общую группу «Локо» в конце апреля. Осенью он порвал «кресты»

Полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев ответил на вопросы о своем восстановлении после разрыва передней крестообразной связки колена.

– Как колено?

– Ничего, потихоньку.

– Как отметил праздники? Где отдыхал?

– Я не отмечал, я тренировался.

– Ты полностью восстановился от травмы?

– Нет, только буду приступать к беговой работе.

– Когда вернешься в общую группу?

– Апрель. Конец апреля. На сборы полечу с основой.

– Был ли какой-то разговор с Гисдолем? Как он тебя видит?

– Нет еще, до этого в принципе далеко. Он просто пожелал скорейшего выздоровления. Общался, конечно, но это останется между нами.