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    Магкеев вернется в общую группу «Локо» в конце апреля. Осенью он порвал «кресты»

    Полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев ответил на вопросы о своем восстановлении после разрыва передней крестообразной связки колена.

    – Как колено?

    – Ничего, потихоньку.

    – Как отметил праздники? Где отдыхал?

    – Я не отмечал, я тренировался.

    – Ты полностью восстановился от травмы?

    – Нет, только буду приступать к беговой работе.

    – Когда вернешься в общую группу?

    – Апрель. Конец апреля. На сборы полечу с основой.

    – Был ли какой-то разговор с Гисдолем? Как он тебя видит?

    – Нет еще, до этого в принципе далеко. Он просто пожелал скорейшего выздоровления. Общался, конечно, но это останется между нами.

    • Магкеев порвал «кресты» в сентябре.
    • В этом сезоне хавбек провел за «Локо» 8 матчей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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