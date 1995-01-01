В «Аталанте» подтвердили получение трех предложений по Миранчуку

Помним три аутсайдера..
Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори прокомментировал ситуацию с возможным уходом полузащитника Алексея Миранчука.
«Дженоа» одна из трeх команд, которая сделала предложение по Миранчуку. Речь идeт об аренде.
Мы ещe не приняли окончательного решения», – сказал Сартори.
- В текущем сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 14 матчах.
- Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.
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