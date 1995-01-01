В «Аталанте» подтвердили получение трех предложений по Миранчуку

Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори прокомментировал ситуацию с возможным уходом полузащитника Алексея Миранчука.

«Дженоа» одна из трeх команд, которая сделала предложение по Миранчуку. Речь идeт об аренде.

Мы ещe не приняли окончательного решения», – сказал Сартори.