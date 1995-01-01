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    В «Аталанте» подтвердили получение трех предложений по Миранчуку

    Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори прокомментировал ситуацию с возможным уходом полузащитника Алексея Миранчука.

    «Дженоа» одна из трeх команд, которая сделала предложение по Миранчуку. Речь идeт об аренде.

    Мы ещe не приняли окончательного решения», – сказал Сартори.

    • В текущем сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 14 матчах.
    • Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: +56622

      portero 14 минут назад

      Помним три аутсайдера..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24011

      vladimir-7 2 часа назад

      К 2024 году примете окончательное решение, а пока Миранчук посидит в Аталанте в запасе.

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