Дзюба – автор первого гола «Зенита» на сборах

«Зенит» на сборе в ОАЭ приступил к двусторонним матчам. Первый гол в рамках зимней подготовки забил форвард Артем Дзюба.

В декабре сообщалось, что игрок может перейти в «Рубин».

Дзюба в текущем сезоне провел 24 матча, забил 10 голов и сделал 9 ассистов.

Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

Артем Дзюба — автор первого гола сине-бело-голубых на зимних сборах! #ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/Ly6rNKiI9A — ФК «Зенит» (@zenit_spb) January 14, 2022

Дзюбу угостили чашкой кофе с его изображением