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    Дзюба – автор первого гола «Зенита» на сборах

    «Зенит» на сборе в ОАЭ приступил к двусторонним матчам. Первый гол в рамках зимней подготовки забил форвард Артем Дзюба.

    В декабре сообщалось, что игрок может перейти в «Рубин».

    • Дзюба в текущем сезоне провел 24 матча, забил 10 голов и сделал 9 ассистов.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Дзюбу угостили чашкой кофе с его изображением

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    Источник: твиттер «Зенита»

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    Сегодня, 20:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12339

      NewLife 9 минут назад

      Дырявый дырявого чувствует))

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